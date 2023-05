Aggredisce i soccorritori con un coltello, autista ambulanza la disarma

Giaceva a terra, sul marciapiede, probabilmente dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ma appena i soccorritori hanno cercato di aiutarla, li ha aggrediti.

È successo domenica sera verso le 22 circa: una donna di 50 anni, di origini cinesi, è stata trovata distesa con il viso rivolto a terra in via Cipro. Sul posto, chiamata da un cittadino, la Croce Bianca Genovese: quando però l'autista dell'ambulanza 287 si è avvicinato per soccorrerla, lei si è alzata, ha tirato fuori un coltello e lo ha minacciato, rivolgendo poi l'arma contro se stessa, puntandola alla gola.

Mentre gli altri operatori cercavano di calmarla, l'autista è intervenuto disarmandola e bloccandola. Dopo aver chiamato anche la polizia di Stato, i volontari hanno portato in codice giallo la donna all'ospedale Galliera, dove si trova piantonata dagli agenti in attesa dei risultati degli esami tossicologici necessari a formulare eventuali capi d'accusa.