Picchia il patrigno e si barrica in casa, polizia sfonda la porta

Era passata da poco la mezzanotte quando alla centrale operativa della polizia è stata girata una chiamata di soccorso dal Lagaccio. Un uomo di 57 anni chiedeva aiuto chiuso in una stanza del suo appartamento: il figliastro, un 44enne ucraino, lo aveva picchiato e buttato a terra.

Le volanti della polizia arrivate in via Ravenna, una traversa di via Bologna, hanno suonato alla porta ma l'aggressore che ubriaco si è barricato in casa.

Dopo una lunga trattativa, durante la quale il figliastro ha spaccato mobili e chiuso le imposte per non farsi vedere attraverso le finestre, gli agenti hanno indossato i giubbotti antiproiettili e hanno buttato giù la porta. L'uomo, che non era armato ma molto aggressivo, si è scagliato contro la polizia ed è stato arrestato per resistenza.

Questa mattina sarà giudicato per direttissima.