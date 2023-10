Ospita un'amica e la aggredisce, 65enne violento fermato (con fatica) dai carabinieri

Un uomo di 65 anni, italiano, è stato arrestato a Genova per aver minacciato una conoscente e opposto resistenza ai carabinieri.

L'uomo è rientrato a casa in evidente stato di alterazione psico-fisica e ha cercato di aggredire l'amica che era ospitata nel suo appartamento. La donna, terrorizzata, ha chiamato il 112 chiedendo aiuto alle forze dell'ordine.

I carabinieri sono arrivati in brevissimo tempo e hanno messo in sicurezza la donna, poi hanno cercato di bloccare il violento, che ha opposto resistenza provocando lievi lesioni a un militare. Alla fine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.