Preso a pugni a De Ferrari, 27enne finisce all'ospedale

Picchiato da una persona, nel centro storico, ma non sa fornire un identikit. È successo nella notte di venerdì a De Ferrari. La vittima è un ragazzo di 27 anni che ha dichiarato di essere stato preso a pugni intorno alle 2.30 circa quattro ore prima di chiamare i soccorsi.

L'uomo è stato medicato dal personale del 118 e trasferito in codice giallo poi declassato a verde, con diverse contusioni, da un'ambulanza della San Fruttuoso all'ospedale Galliera. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno iniziato a sentire alcune persone.

Un'altra aggressione, sempre dai contorni fumosi, è andata in scena ieri sera, venerdì 25 agosto, in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena, in piazza davanti a un bar. Un nordafricano di 35 anni ha dichiarato però di essere caduto e di essersi fatto male da solo.

È stato ricoverato in codice rosso, con traumi apparentemente incompatibili con la versione che ha fornito, all'ospedale Villa Scassi. Anche per questo caso indagano i militari dell'Arma.