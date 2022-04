Nuova Agenzia regionale per i rifiuti, i Comuni del Tigullio esprimono preoccupazione

Palazzo Bianco a Chiavari ha ospitato un nuovo incontro tra i rappresentanti dei Comuni del bacino del servizio rifiuti del Golfo del Tigullio per discutere il contenuto della bozza del disegno di legge regionale n.108 del 01/02/2022.

Erano presenti per Chiavari, il vicesindaco F.F. di sindaco Silvia Stanig e il presidente del consiglio comunale Antonio Segalerba; per Portofino in collegamento telefonico il sindaco Matteo Viacava, per Santa Margherita il sindaco Paolo Donadoni, per Rapallo il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico; per Lavagna il sindaco Alberto Mangiante e l’assessore Luca Sanguineti; per Zoagli l’assessore Cesare Macciò, per Moneglia il consigliere Mattia Botto per Castiglione Chiavarese il sindaco Giovanni Colorado, per Sestri Levante il sindaco Valentina Ghio e per Casarza Ligure l’assessore Maurizio Miglietta.

Dalla riunione è emersa una condivisa preoccupazione per le funzioni attribuite alla costituenda Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti e per il ruolo meramente propositivo e consultivo riservato ai Comuni. È, quindi, intenzione degli amministratori portare la questione all'attenzione dei consiglieri regionali del territorio per avviare un confronto costruttivo, oltre che nei rispettivi consigli comunali.