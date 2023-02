Agenzia delle Entrate, riapre lo sportello in val Polcevera

Mercoledì 1 marzo riapre lo sportello decentrato dell'agenzia delle Entrate in val Polcevera.

La riapertura dell'attività dello sportello decentrato dell'ufficio territoriale di Genova 2, presso i locali siti in via Guido Poli 10 B, comprende due postazioni attive per un giorno la settimana, il mercoledì, con orario di apertura al pubblico dalle 8.30 alle 13.

"La Cgil - si legge in una nota - ringrazia tutte le associazioni, che hanno sostenuto la protesta durata diversi mesi (Società Operaia Cattolica Nostra Signora della Guardia, Fratellanza di Pontedecimo Aps, pubblica assistenza Croce Verde di Pontedecimo, Filarmonica Aps San Quirico, Fratellanza Aps Bolzaneto, Anpi Bolzaneto sezione Monte Sella, pubblica assistenza Croce Verde Bolzaneto, La Cattolica Bolzaneto) grazie alle quali è stato possibile riconquistare un importante presidio sul territorio".