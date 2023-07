Aeroporto di Genova, disagi e voli cancellati per l'incendio a Catania

Disagi e voli cancellati anche a Genova a causa dell'incendio che ha colpito l'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania nella tarda serata di domenica 16 luglio: il rogo ha gettato nel panico viaggiatori e lavoratori e, mentre la Procura ha aperto un'inchiesta per incendio doloso e incendio colposo, sono tanti gli aerei dirottati.

Gli effetti delle fiamme sono arrivati anche all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova: il volo Ryanair in partenza per Catania e in arrivo nel capoluogo ligure alle 21,30 è stato cancellato. Cancellato anche il volo delle 22, in partenza da Genova, diretto all'aeroporto siciliano.

Ma oggi non sarà l'unica giornata di disagi: i voli da e per Catania infatti saranno sospesi fino alle 14 del 19 luglio.