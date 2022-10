Aeroporto Genova, come sapere quali sono i voli cancellati e dirottati

Oggi, giovedì 13 ottobre, i lavoratori di Ansaldo Energia - dopo il corteo - hanno occupato l'aeroporto di Genova e i voli sono stati cancellati o dirottati.

La direzione dell'aeroporto informa che a causa della manifestazione in corso le operazioni aeroportuali sono temporaneamente sospese. I passeggeri sono invitati a lasciare l’aerostazione e al piano terra sono disponibili i servizi di trasporto pubblico.

Ma quali voli sono cancellati, e quali dirottati?

Sul sito dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è possibile vedere in tempo reale la situazione dei voli.

Per quanto riguarda gli arrivi, al momento quello da Catania, Monaco, Barcellona, Amsterdam e Parigi sono stati dirottati. Quello da Roma, cancellato.

In particolare, ecco dove arriveranno i voli che dovevano arrivare a Genova ma che sono stati dirottati: l'aereo in arrivo da Catania è stato dirottato su Pisa. Quelli da Barcellona e da Parigi sono stati dirottati su Milano Malpensa, quello da Amsterdam su Torino.

Tutte cancellate le partenze, per ora: annullato il volo per Catania delle 13,05, quello per Monaco delle 13,30, quello per Barcellona delle 13,50, quello per Amsterdam delle 13,55, quello per Napoli delle 14,20, quello per Roma delle 15,10.