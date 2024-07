Aeroporto Genova, il 15% a Msc e non al Comune, Piciocchi: "Entrare nell’azionariato nostro obiettivo finale"

Sembrava quasi certo l'ingresso del Comune nella società Aeroporto di Genova Spa, con l'acquisto del 15% delle azioni di Aeroporti di Roma. Operazione di cui si era parlato anche in consiglio comunale lo scorso 18 giugno. Poi il colpo di scena, qualche giorno fa, con la comunicazione improvvisa di Aeroporti di Roma che annunciava la cessione delle quote non all'amministrazione genovese bensì a Msc.

A fare un salto sulla sedia, l'opposizione in consiglio comunale che oggi, in Aula Rossa, ha chiesto spiegazioni: "La comunicazione di Aeroporti di Roma - tuona Simone D'Angelo, capogruppo Pd - ha sottolineato che l'operazione è avvenuta in sinergia con il Comune di Genova che ha promosso l’operazione. L'amministrazione da acquirente è diventata mediatrice di affari per un grande gruppo internazionale, com'è possibile? Avete dato alla città messaggi inequivocabili, e poi?".

"Qual è il valore della parola del vicesindaco - prosegue Davide Patrone, Pd - che due settimane fa aveva detto che comprare le quote dell'aeroporto, da parte del Comune, era un'operazione strategica per la città? Qual è lo stato dell'arte e quale ruolo ha avuto il Comune?".

"Il Comune - sottolinea il vicesindaco Pietro Piciocchi - persegue in maniera fattiva il proprio obiettivo di entrare nell'azionariato dell'aeroporto e il comunicato di Aeroporti di Roma riporta che questa operazione per noi riveste un'assoluta rilevanza strategica. Siamo felicissimi dell'esito di questa operazione perché riteniamo che la presenza di un socio industriale solido e operativo nella nostra città come Msc costituisca una premessa indispensabile per l'operazione di rilancio dell'aeroporto".

Insomma, per Piciocchi il merito del Comune è aver riportato al centro del dibattito il tema dell'aeroporto. Ma cos'è successo con quel 15%? "A marzo - ricorda Piciocchi - avevamo sottoscritto un’intesa preliminare per l’acquisto delle quote di Aeroporti di Roma, del 15%, e in quella nota si diceva chiaramente che sarebbe stato avviato un percorso tecnico nel rispetto delle prescrizioni della legge Madia, volto alla motivazione di questa operazione, quindi l’inerenza con quelle che sono le funzioni comunali, ancora prima della richiesta, arrivata dal Consiglio dei Ministri, di ricapitalizzazione e valutazione di un piano industriale che allora non era ancora stato presentato. Il lavoro che abbiamo fatto ci è utile per il perseguimento dell’obiettivo finale, ovvero entrare nell’azionariato, nel quadro di un’operazione di riassetto delle quote societarie dei soci pubblici".

Sarebbe stato l'attivismo del Comune, per il vicesindaco, ad aver suscitato l'interesse di Msc: "Il gruppo industriale aveva già risposto a quella manifestazione di interesse esplorativa, dove non si parlava ancora di cessione di quote: un'operazione prevista dal codice che guardava al 2029, cioè al termine della concessione alla società Aeroporti di Roma. Le cose si sono accelerate. È evidente che siccome Aeroporti di Roma aveva con noi un’intesa preliminare, noi abbiamo in maniera convinta deciso di liberare Aeroporti di Roma da questo impegno che aveva con noi per dare la possibilità al socio Msc di entrare. Cosa che facilita decisamente, per chi conosce la normativa sull’acquisizione delle partecipazioni pubbliche in società, il nostro percorso di ingresso ed esprime la cifra di un’operazione di rilancio che in questo momento Aeroporto sta facendo e che il Comune di Genova vuole sostenere dall’interno con un ruolo da protagonista".

Infine, Piciocchi ha ribadito l'interesse dell'amministrazione a entrare comunque nell'azionariato: "Msc, vedendo l’impegno e l’interesse dell’amministrazione, giudicata credibile agli occhi di operatori primari solidi, ha avanzato la richiesta e noi l’abbiamo giudicata positivamente nella logica di rafforzare e di offrire un contributo fondamentale all’ingresso del Comune di Genova nell’azionariato che io auspico possa avvenire quanto prima".