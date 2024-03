Aeroporto, Lupia (Fit Cisl Liguria): "174 famiglie vivono nell’incertezza, inaccettabile"

Venerdì 1 marzo si è tenuta un’audizione in commissione comunale sul tema dell’aeroporto di Genova: "Un'audizione surreale vista l’assenza della proprietà: ringraziamo il direttore generale che ci ha messo la faccia ma siamo stufi di ascoltare slogan e tanti buoni propositi”, spiega il segretario generale aggiunto della Fit Cisl Liguria Raffaele Lupia che è intervenuto a palazzo Tursi.

“Vogliamo immediatamente un piano industriale chiaro, preciso e definito - dice Lupia - a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dell’aeroporto: sono 174 famiglie che vivono nell’incertezza e non lo accettiamo. Non vorremmo che si procedesse al bando per l’ingresso di nuovi soci senza che si faccia chiarezza su quello che sarà il futuro del Cristoforo Colombo. Vogliamo avere anche un confronto con la proprietà, qui mancano i contenuti mentre sono presenti in abbondanza bellissime parole mentre l’aeroporto continua a perdere voli. Così non lo accettiamo. Non abbiamo pregiudiziali su investitori privati ma il rilancio deve avvenire a trecentosessanta gradi perché non possiamo pensare che basti soltanto puntare sul business delle crociere”.