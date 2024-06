Aeroporto, Msc acquisterà il 15% delle azioni

Msc è pronta ad acquistare da Aeroporti di Roma il 15% dell'Aeroporto di Genova. La società ha infatti presentato un'offerta vincolante per la quota dello scalo ligure.

Lo scrive Milano Finanza aggiungendo che l'uscita di Aeroporti di Roma, controllata della holding Mundys dei Benetton, è il primo passo del riassetto azionario che era stato avviato dal presidente Alfonso Lavarello con il consenso del viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi

La società Aeroporto di Genova è infatti controllata al 60% dall'Autorità Portuale, che dipende dal ministero di Matteo Salvini. Il 25% è in mano invece alla Camera di Commercio di Genova, mentre il restante 15% è appunto di AdR come eredità di assetti che risalgono addirittura agli anni '70, quando Alitalia possedeva quote in alcuni aeroporti italiani. I pacchetti erano stati ceduti poi in blocco nei passaggi proprietari successivi, fino all'ex Atlantia dei Benetton.

La notizia ha sollevato alcune polemiche da parte del Partito Democratico: "Apprendiamo con sconcerto del ruolo del Comune di Genova nella vendita a MSC del pacchetto azionario detenuto dalla Famiglia Benetton tramite Aeroporti di Roma - scrivono dal Pd in una nota -. Dopo mesi in cui Bucci e Piciocchi hanno pontificato sulle ragioni per cui il Comune di Genova doveva entrare nell’azionariato dell’Aeroporto di Genova comprando il 15% da Aeroporti di Roma senza mai dare un solo numero, oggi scopriamo che a comprare quella quota sarà Msc. Sconcerta leggere da Aeroporti di Roma come a promuovere l’affare con Msc sia stato il Comune di Genova. Mentre Aponte si compra Genova, il Comune si consegna il ruolo di mediatori d’affari".

