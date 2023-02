Inaugurato il nuovo cavalcavia per l'aeroporto, sopporta fino a 44 tonnellate di peso

Come da programma, nel pomeriggio di venerdì 3 febbraio 2023 è stato inaugurato il nuovo collegamento stradale con l'aeroporto di Genova. Quest'ultimo, rivisto strutturalmente e potenziato in particolare nella parte di cavalcavia su via Siffredi, è uno degli interventi del complesso di opere, che stanno riconfigurando l'accessibilità stradale, semplificando e razionalizzando i flussi veicolari da e verso il porto di Genova.

Il sistema di opere ha l'obiettivo di creare accessi diretti dalla rete autostradale ai terminal di Sampierdarena e all'aeroporto, separare il traffico commerciale da quello cittadino, riducendo l'impatto dei mezzi pesanti sulla viabilità urbana, rendendo così la mobilità più sostenibile anche in vista dei maggiori volumi di traffico raggiungibili con la nuova diga foranea.

Il cavalcavia su via Siffredi aveva una forte limitazione di carico a 7,5 tonnellate: la nuova costruzione, lunga 75 metri per 430 tonnellate di peso, garantisce la piena massa di carico alle 44 tonnellate. La struttura a una sola campata, inoltre, non impatta più come prima sulla ferrovia sottostante, che può dunque essere ampliata in base alle nuove esigenze e crea le condizioni per la realizzazione della nuova fermata Erzelli/Aeroporto.

Nello specifico, la realizzazione del nuovo cavalcavia su via Siffredi ha presentato notevoli complessità tecniche: dalla rimozione dell'impalcato preesistente alla necessità di limitare l'impatto sul traffico da e verso il casello di Genova Aeroporto e su quello cittadino; dall'assemblaggio della nuova struttura in un'area di cantiere dedicata a 500 metri di distanza al suo trasporto dal cantiere fino alla posizione definitiva.

Infatti, per completare il varo, il nuovo impalcato metallico è stato caricato su carrelloni teleguidati che l'hanno spostato per oltre mezzo chilometro, facendolo passare sotto i viadotti che portano al casello di Genova aeroporto. Al termine del percorso la struttura è stata sollevata a 15 metri di altezza, è stata riportata indietro e messa nella posizione definitiva con una manovra molto complessa di rototlaslazione. Successivamente è stata spinta in avanti di 16 metri con un sistema di martinetti idraulici e infine abbassata di 4 metri.

"Genova ha ancora una volta dimostrato come si possa lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune - ha detto il sindaco Bucci -. Stiamo disegnando il futuro della nostra città per i figli dei nostri figli e lavoriamo costantemente per accelerare i cantieri e mitigare l'impatto che questi spesso hanno su una buona parte della città".

"I cantieri - prosegue Bucci - costituiscono inoltre una straordinaria opportunità anche sotto il profilo occupazionale. Sappiamo quanto sia fondamentale e necessario creare lavoro nella nostra città per portare aziende a investire sul nostro territorio. Sono traguardi che diventano concreti anche grazie alla grande tempra che contraddistingue i genovesi".

"Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile completare quest'opera - conclude Bucci -, che permetterà il transito degli automezzi, senza i limiti di peso del precedente ponte, e garantirà a tutti un agile collegamento tra il casello autostradale e l'aeroporto".