Aeroporto, voli settimanali quasi dimezzati

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 14 novembre 2023, Armando Sanna (Pd-Articolo Uno) ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di incrementare lo sviluppo dell'aeroporto di Genova.

Il consigliere ha rilevato che dal prossimo inverno nel nuovo piano operativo di Ryanair risulteranno 5 destinazioni in meno collegate (da 13 a 8) all'aeroporto Cristoforo Colombo, con 34 voli settimanali contro i 60 dell'anno precedente e che finora lo scalo genovese aveva evidenziato una crescita rispetto al 2022 del 10,1%.

L'assessore al turismo, Augusto Sartori, ha illustrato le iniziative assunte nei confronti dei vertici dell'aeroporto non appena ha assunto l'incarico di assessore e ha sottolineato di avere manifestato in quelle sedi l'esigenza di implementare il traffico aereo vista anche la recente crescita dei volumi turistici.

Sartori ha assicurato ogni ulteriore azione possibile, precisando, tuttavia, che il tema relativo al traffico arero non rientra fra le competenze della Regione stessa.

"Giunta passiva e inefficace nel rilancio dell'aeroporto di Genova - ha replicato a stretto giro il consigliere regionale del Partito Democratico, Armando Sanna -: nonostante l'assessore Sartori ammetta che i voli dall'aeroporto di Genova non sono sufficienti per garantire turismo e attività lavorativa e i collegamenti non sono minimamente proporzionati al numero di abitanti, ripete che la Regione non può fare nulla".

"Un'ammissione di inadeguatezza dell'aeroporto rispetto alle necessità e allo sviluppo della Liguria a cui la Giunta, nonostante la Regione Liguria non sia direttamente coinvolta nella gestione dell'aeroporto, non risponde con un'azione politica seria e propositiva. Nella risposta dell'assessore - conclude Sanna - mi sarei aspettato, che chi detiene la delega al turismo, portasse al Cda dell'aeroporto di Genova un progetto funzionale per rilanciarlo. Un piano concreto per il turismo non può non passare dall'aeroporto".