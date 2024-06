Aeroporto con passeggeri in crescita e bilancio in rosso: perdita da 3,5 milioni

Venerdì 7 giugno 2024 si è riunito il Consiglio di amministrazione di Aeroporto di Genova Spa con all’ordine del giorno l’approvazione del progetto di bilancio e la conseguente convocazione dell’assemblea ordinaria.

Nel corso del 2023 sono transitati dall’Aeroporto di Genova 1,27 milioni di passeggeri in aumento del 4,6% rispetto all’anno precedente. Il fatturato è stato pari a 28,8 milioni di euro in aumento del 5,1% rispetto al 2022.

"Il board - si legge in una nota - dopo la relazione degli amministratori, ha approvato il progetto di bilancio 2023, con una perdita di esercizio di 3.5 milioni di euro, e ha convocato l’assemblea dei soci, in seduta ordinaria, per il 28 giugno 2024".

