Guasto informatico e traffico aereo in tilt

Il guasto informatico di questa mattina, 19 luglio 2024, sta avendo pesanti ripercussioni sul traffico aereo con cancellazioni e ritardi anche all'aeroporto Cristoforo Colombo. I passeggeri del volo in partenza per Napoli alle 11.20, ad esempio, una volta saliti a bordo, sono rimasti bloccati sulla pista.

La compagnia ha comunicato di non avere ancora informazioni certe sul nuovo orario di decollo, dando la possibilità, a chi lo desiderava, di scendere e rinunciare al volo, firmando una certificazione. Si è trattato di un problema non comune, come spiega Confconsumatori, che ricorda quali sono i diritti dei passeggeri.

"Ci troviamo di fronte a una circostanza eccezionale - spiega l'associazione - che sfugge alla possibilità di controllo da parte delle compagnie, quindi non è dovuta la compensazione pecuniaria. Tuttavia, anche in presenza di una circostanza eccezionale, le compagnie in caso di cancellazione hanno l'obbligo di riproteggere i passeggeri con altro volo o rimborsare il prezzo del biglietto pagato. La compagnia ha l'obbligo di offrire la riprotezione, ma la scelta è rimessa al passeggero che decide liberamente cosa fare".

"In caso di cancellazione o ritardo - prosegue Confconsumatori - i vettori devono poi prestare l'assistenza e quindi pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa e pernottamento se necessario. Si tratta di obblighi previsti dal Regolamento comunitario n. 261/2004. Ma ritenuto che i disservizi stanno avendo rilevanza in tutto il mondo è bene chiarire che il Regolamento si applica a tutti i voli in partenza da un aeroporto nel territorio dell'Unione europea operati da compagnie aeree comunitarie e non comunitarie e a tutti i voli in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo verso un aeroporto comunitario, a condizione che il volo sia operato da una compagnia aerea comunitaria e che il passeggero non abbia già ricevuto benefici o compensazione secondo il sistema in vigore nel Paese dal quale è partito".

Infine qualora il volo non rientri tra quelli previsti dal Regolamento comunitario, potrebbe invocarsi, per quanto applicabile, la Convenzione di Montreal. "Ci auguriamo responsabilità da parte delle compagnie - affermano Marco Festelli, presidente di Confconsumatori, e Carmelo Calì, vicepresidente e responsabile Trasporti e turismo dell'associazione - garantendo ai passeggeri la massima assistenza in aeroporto e offrendo valide riprotezioni, evitando di abbandonare i consumatori senza nessun supporto".

I passeggeri che necessitano di informazioni e assistenza possono contattare lo Sportello del Turista di Confconsumatori all'indirizzo sportelloturista@confconsumatori.it, oppure rivolgersi ai presidi territoriali (recapiti disponibili sul sito confconsumatori.it).