Adottata la cagnolina, abbandonata vicino a ponte San Giorgio

Lieto fine per la storia della cagnolina, che è stata abbandonata in un trasportino per gatti nei pressi di ponte San Giorgio. Un lettore ha scritto a GenovaToday per comunicare che è stata appena adottata e che sta benissimo.

Il cane di un anno e mezzo circa è stato notato, lunedì 21 febbraio, in mezzo alla sporcizia da una donna di passaggio, che ha dato l'allarme e sul posto è intervenuta la Croce Gialla Soccorso animali, che lo ha portato al canile comunale Monte Contessa.

Dopo la quarantena è stato messo in adozione e ha subito trovato una nuova famiglia.