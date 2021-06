Sindacalista travolto e ucciso a Biandrate, presidio davanti alla Lidl di corso Perrone

Manifestazione di protesta anche a Genova per la morte di Adil Belakhdim, il sindacalista investito e ucciso da un camion davanti al entro distribuzione Lidl di Biandrate, nel novarese, durante un presidio.

L’appuntamento è per lunedì alle 18 davanti alla Lidl di corso Perrone. A organizzare la manifestazione è il sindacato Si Cobas, che ha definito l’accaduto «il tragico epilogo di un clima montato da settimane da padroni e governo, volto a schiacciare ogni resistenza operaia dentro e fuori le fabbriche».

«Gli arresti dei compagni a Piacenza, i licenziamento di centinaia lavoratori in FedEx, le squadracce assoldate per sfondare i picchetti, le continue provocazioni e attacchi in azienda rappresentano l'articolato attacco contro le lotte dei lavoratori della logistica - prosegue l’associazione sindacale - ma che funge da monito per l'intera classe lavoratrice, che si vuole disarmata e inerme nel processo di ristrutturazione che si apre, anche attraverso un'ondata di licenziamenti in arrivo».

«Con rabbia e con determinazione chiamiamo tutti i lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse, organizzazioni del sindacalismo conflittuale e realtà di movimento a un primo momento territoriale di mobilitazione davanti alla Lidl di Corso Perrone, per non lasciare senza risposta l'ennesimo omicidio in nome del profitto».