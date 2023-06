Adesivi su cartelli e targhe, Gambino: "Imbecilli, creano problemi di sicurezza"

A Genova si torna a parlare dell'invasione di adesivi attaccati di nascosto da ignoti su targhe, cartelli stradali e pensiline degli autobus, coprendoli. Dopo che l'argomento era già stato sollevato più volte anche in consiglio comunale e dopo la recente azione dei volontari che a Pegli hanno ripulito diverse zone, in Aula Rossa la questione è stata nuovamente affrontata da Valeriano Vacalebre (Fratelli d'Italia).

"Con questi gesti incivili vengono coperti cartelloni, pensiline, segnaletica verticale - spiega Vacalebre - questo crea imbruttimento ed è un brutto biglietto da visita verso i turisti. Ma è anche un problema di sicurezza e il bilancio comunale ne risente, perché i cartelli imbrattati poi devono essere sostituiti. Siccome non è la prima volta che ne parliamo, quali provvedimenti sono stati presi?".

L'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino risponde senza mezzi termini: "Gli autori di questi gesti sono imbecilli, perché gli adesivi che coprono la segnaletica portano a problemi di sicurezza stradale. C'è dell'altro, perché gli adesivi rovinano la patina catarifrangente dei cartelli che perdono così la loro caratteristica di alta visibilità, e dunque devono essere sostituiti: questo comporta un esborso economico a carico della collettività".

Gambino conferma che c’è stato un incremento esponenziale di questo malcostume, ma spiega anche che "è complicato beccare gli autori in flagranza di reato, siamo fermi a 22 sanzioni che sono poche rispetto agli episodi verificati. Quando gli adesivi coprono indicazioni di vie, divieti di accesso, sensi unici e così via mettono anche in pericolo la sicurezza delle nostre strade. Spero in un supporto di media e forze politiche per mettere alla gogna chi commette questi atti di imbecillità. Faremo il possibile per contrastare, sanzionare e denunciare questi episodi confidando nell'aiuto di tutti, anche dei cittadini che possono fare immediata segnalazione".