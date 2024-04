Ricerca persone sotto le macerie: settimana di addestramento per i vigili del fuoco

Durante l'ultima settimana si è svolta una sessione di addestramento congiunta per il personale dei vigili del fuoco della Liguria, per quello che riguarda il mantenimento del personale Usar, acronimo inglese, Urban Search And Rescue, che si traduce con ricerca e soccorso in ambiente urbano.

L'addestramento ha simulato diversi scenari. Ricerca sotto maceria, estrazione di persone coinvolte e recupero. La novità è stato anche il coinvolgimento di mezzi idonei al movimento terra, con i quali è stato possibile creare degli ancoraggi per potersi calare, ma anche, naturalmente, spostare le macerie per facilitare l'individuazione di percorsi agevoli al raggiungimento di persone bloccate sotto le macerie.

