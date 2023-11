VIDEO | Incendi e calamità: due giorni di addestramento per pompieri e volontari

Tra venerdì 3 e sabato 4 novembre 2023 si sono svolte due giornate di addestramento, presso l'incantevole scenario del forte Begato a Genova.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Genova ha simulato un invio in calamità del personale, collaudando la logistica. In circa un'ora la tenda comando era pronta a operare e in meno di due ore era pronta la logistica leggera, destinata ad ristoro e riposo del personale inviato sullo scenario operativo.

In collaborazione con la Protezione Civile è stata invece organizzata una giornata finalizzata alla lotta anticendi boschivi. I vigili del fuoco, insieme ai volontari Aib (antincendio boschivo), hanno simulato diverse situazioni operative. Lo spegnimento con acqua, quello senza acqua e infine le operazioni di bonifica degli incendi di vegetazione.