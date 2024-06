Inchiesta corruzione: in procura atteso l'ad di Grandi Navi Veloci Matteo Catani

È atteso per questo pomeriggio intorno alle 16 l'interrogatorio di Matteo Catani, amministratore delegato di Grandi Navi Veloci, chiamato in procura come persona informata sui fatti dai magistrati che indagano sulla corruzione. Il nome di Catani compare nell'inchiesta a proposito della querelle tra Aldo Spinelli, ai domiciliari e Gianluigi Aponte, patron di Msc, azienda che controlla Gnc, sull'ex carbonile di Levante.

Durante l'interrogatorio, come avvenuto per le altre persone sentite dai magistrati, la procura sarà 'blindata'. Intanto oggi l'avvocato di Giovanni Toti, Stefano Savi, ha depositato istanza alla gip Paola Faggioni per permettere al presidente della Regione di incontrare gli esponenti della sua maggioranza dai domiciliari. Si tratterebbe di cinque, sei incontri con esponenti politici sia locali che nazionali. Tra questi non dovrebbe figurare la premier Giorgia Meloni.



È probabile che Toti chiederà di incontrare il presidente ad interim Alessandro Piana, il capogruppo della Lista Toti in Regione Alessandro Bozzano, il leader di 'Noi Moderati' Maurizio Lupi e i coordinatori regionali di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia Matteo Rosso, Edoardo Rixi e Carlo Bagnasco. Al vaglio anche l'ipotesi di sentire la deputata Ilaria Cavo, che però è stata sentita dai magistrati come persona informata sui fatti.