Acquedotto Storico, allarme vandali: assi di legno rubate, spazzatura e segnaletica danneggiata

Rabbia e sconforto tra i volontari che si occupano della pulizia e della manutenzione dell'Acquedotto Storico. Alcuni vandali hanno distrutto un tavolo in legno facendo sparire le assi da quattro metri che erano state utilizzate per la realizzazione in un tratto della parte alta in direzione Terre Rosse. A denunciare sui social quanto accaduto è stato Fausto Papini, uno dei volontari che si è poi occupato di ricostruire il tavolo: "Sono troppo arrabbiato - scrive - siamo arrivati all'area picnic per la pulizia ordinaria e abbiamo avuto la bella sorpresa di trovare un tavolo completamente divelto e, addirittura, con le tavole portate via e quindi rubate, oltre a bottiglie di vetro vuote della birra e rifiuti. I signori vandali e ladri hanno distrutto il nostro tavolo credo in circa mezz'ora, a noi per ricostruirlo con mezzi di fortuna e, purtroppo, non come prima, c'è voluta una giornata piena di lavoro in due".

Una situazione preoccupante, non la prima su uno dei percorsi più affascinanti della nostra città, come spiega a Genova Today Gianni Zai, presidente della Federazione associazioni dell'Acquedotto Storico: "Purtroppo abbiamo riscontrato tanti episodi di vandalismo, segnaletica danneggiata, i pannelli realizzati dagli studenti deturpati da scritte e adesivi, un problema tra l'altro comune in città anche sui segnali stradali, alle fermate dei bus, indicazioni fondamentali per i cittadini che vengono coperte e rese inutilizzabili da persone incivili, servirebbe maggiore educazione civica, a partire dalle scuole. Sul percorso dell'Acquedotto sono anche presenti dei cartelli del 112 utili per indicare la posizione in caso di problemi o infortuni, più volte sono stati asportati, rovinati o deturpati. Ogni volta li sostituiamo, ma gli episodi si ripetono".

Infine un appello in vista del Primo Maggio: "Come sempre - prosegue Zai - molti genovesi sfrutteranno la giornata di festa per un bel picnic nelle aree intorno all'Acquedotto con la classica passeggiata dai Prati Casalini. Lo scorso anno abbiamo trovato una situazione davvero complicata con spazzatura abbandonata dappertutto, speriamo non si ripeta anche quest'anno. Basta portare via tutti i rifiuti per depositarli nei cassonetti sulla via del ritorno a casa. Una questione di civiltà ed educazione che dovrebbe essere scontata, ma evidentemente non lo è per tutti".