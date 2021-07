Acquedotto Storico, approvato progetto di riqualificazione

Oltre a interventi strutturali per la stabilizzazione di alcune frane e per il ripristino del sentiero, verranno realizzate nuove passerelle, riordinato il verde della macchia boschiva e allestita una segnaletica e pannelli informativi

L'amministrazione comunale intende rilanciare l'Acquedotto Storico di Genova in chiave turistica e di sviluppo delle attività del territorio, creando un percorso unico, una vera e propria 'Via dell'Acqua' per uno sviluppo complessivo di 28 chilometri. La Giunta ha approvato su proposta dell'assessore alle Vallate Paola Bordilli, ai Lavori pubblici e Manutenzioni Pietro Piciocchi e al Turismo Laura Gaggero un progetto di riqualificazione del tracciato e di valorizzazione dell'antica struttura per garantirne la percorribilità in sicurezza.

Oltre a interventi strutturali per la stabilizzazione di alcune frane e per il ripristino del sentiero, verranno realizzate nuove passerelle, riordinato il verde della macchia boschiva e allestita una segnaletica e pannelli informativi per renderlo fruibile da un numero sempre maggiore di visitatori.

Nello specifico il progetto - per un importo complessivo di un milione e 800mila euro - comprende la stabilizzazione dei tratti in frana a monte di via delle Ginestre, presso la località Molini di Trensasco e presso la località Ca' de Rissi; la realizzazione di passaggi pedonali per l'attraversamento di rivi e vallette in località Trensasco, Ca' de Rissi e sul rio Gaxi in località Carpi; una scala di accesso al ponte sifone sul torrente Geirato a Molassana.

Sul percorso, nei punti maggiormente esposti, saranno sistemati corrimano per garantire la sicurezza. Attualmente il canale in pietra dove scorreva l'acqua è il camminamento dell'itinerario escursionistico: le lastre di copertura mancanti o ammalorate verranno sostituite sempre in chiave di sicurezza del percorso. E poi - come detto - il verde lungo queste tratte verrà riordinato e saranno installati segnali e bacheche con la descrizione dei punti di interesse storico e paesaggistico.