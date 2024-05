Portofino, in acquascooter in area protetta e senza patente: multa di oltre 7.500 euro

Stavano andando in acquascooter in area protetta, per di più senza patente nautica: per questo la guardia costiera di Santa Margherita Ligure ha sanzionato due persone per un totale di oltre 7.500 euro.

È successo sabato, quando le motovedette della guardia costiera erano impegnate in una verifica delle prescrizioni di tutela ambientale all'interno dell'area marina protetta di Portofino. Durante i controlli, è stata accertata la presenza irregolare di due acquascooter in navigazione negli specchi acquei oggetto di protezione.

Come prescritto dal regolamento di esecuzione e organizzazione dell’area marina protetta Portofino, l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter nonché la pratica dello sci nautico o altri sport acquatici similari non sono consentiti all’interno dell’area. Ai due conduttori, sprovvisti anche di patente nautica, sono state contestate violazioni amministrative per un totale di oltre 7.500 euro.

A chiunque intende intraprendere una navigazione all’interno dell’area marina protetta, la guardia costiera suggerisce di prendere visione in anticipo del regolamento della navigazione da diporto, che contiene anche le prescrizioni per ogni altra tipologia di attività come la balneazione, le immersioni subacquee o l’ancoraggio e chiarisce inoltre quali pratiche non sono consentite.

I controlli effettuati dai mezzi nautici della guardia costiera di Santa Margherita Ligure rientrano nell’ambito dell’attività di vigilanza specialistica nelle aree marine protette. Questi controlli, soprattutto nel periodo estivo, sono potenziati per verificare il rispetto delle disposizioni a tutela dell'ambiente marino.