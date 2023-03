"Vinci 4 biglietti per l'Acquario", ma è una truffa

Viaggia su Facebook una nuova truffa alla quale fare attenzione, un concorso con in palio quattro biglietti gratuiti per visitare l'Acquario di Genova. Tante le segnalazioni e le vittime nella nostra città perché l'annuncio sembrava davvero molto veritiero e riportava a pagine praticamente identiche a quelle ufficiale. La struttura gestita da Costa Edutainment è ovviamente estranea all'accaduto e si è rivolta alle forze dell'ordine essendo stata a sua volta truffata.

Tutto è infatti iniziato a inizio marzo quando la pagina Facebook dell’Acquario di Genova è stata clonata. La truffa consisteva nel far credere a tutti i partecipanti al concorso di aver vinto i biglietti. Una volta che si entrava all'interno del modulo per ottenerli il sistema chiedeva i dati personali e quelli della carta di credito per il pagamento di spese di spedizione pari a due euro. Alla fine gli ignari utenti finivano anche per ritrovarsi abbonati a costoso servizio a pagamento in abbonamento mensile.

Costa Edutainment spiega che "appena si è accorta dell’accaduto, si è attivata, ha sporto denuncia alla Polizia postale e fatto segnalazione a Facebook perché venissero chiuse le pagine e fatte le opportune indagini. Tecnicamente sono state create in poche settimane tre pagine false di cui due, grazie all’attivazione dei canali chiamati in causa dall’azienda, sono già state chiuse, così come è stato chiuso il sito web cui gli utenti venivano indirizzati".

L'azienda si è anche attivata per assistere i tanti utenti che hanno contattato l’Acquario, ha spiegato quanto accaduto e di essere estranea alla vicenda e di essere al lavoro per risolvere il problema. Attraverso il profilo Facebook ufficiale le persone sono state informate della truffa in corso e in accordo con la Polizia postale è stata anche chiesta collaborazione a chi è, suo malgrado, cascato nella trappola. Il forte invito è quello di sporgere denuncia alla stessa Polizia postale e segnalare l'accaduto a Facebook: "In situazioni come queste, è importante infatti agire con fronte unito con tutti i soggetti coinvolti".

Roberto Rivellino, amministratore delegato Costa Edutainment, spiega in una nota: "Siamo stati nostro malgrado vittime anche noi di questa truffa che ha giocato sulla credibilità, l’affidabilità e l’affezione del pubblico all’Acquario di Genova. Se da un lato, come azienda, abbiamo attivato subito i nostri legali per proteggere l’Acquario di Genova, dall’altro ci siamo subito preoccupati di accelerare l’iter per far cessare la truffa con l’obiettivo prioritario per noi di salvaguardare gli interessi dei nostri utenti e il legame di fiducia che negli anni abbiamo costruito con loro. Lo staff che si occupa della customer care e dell’assistenza ai visitatori e l’ufficio digital stanno lavorando costantemente per informare dell’accaduto, accogliere le tante segnalazioni che riceviamo e dare indicazioni su come procedere a livello individuale per rafforzare l’azione di denuncia. Ringraziamo la Polizia postale per la professionalità e la rapidità di intervento".