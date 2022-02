Addio ad Achille Pennellatore, storico esperto meteo della Liguria

Addio ad Achille Pennellatore, storico meteorologo della Liguria e volto noto delle tv locali. Aveva 67 anni e si è spento dopo una lunga malattia dopo un ricovero in ospedale.

Per anni aveva guidato il centro meteo di Portosole a Sanremo e i suoi bollettini su meteo e condizioni del mare erano considerati praticamente infallibili dai naviganti e pescatori. Non amava le previsioni meteo 'spettacolarizzate' e urlate e ripeteva spesso come non fossero attendibili quelle realizzate a medio e lungo termine.

Aveva collaborato con giornali e televisioni della Liguria e aveva continuato a occuparsi di meteorologia anche dopo essere andato in pensione nel 2018. Da tutta la redazione condoglianze alla famiglia.