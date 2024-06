Ventenne accoltellato, portato in ospedale in gravi condizioni

Un ragazzo di circa 20 anni è stato accoltellato nella serata di mercoledì, verso le 20,30, in piazza Rissotto a Bolzaneto.

Il ferito è stato portato in ospedale al San Martino. Intubato, è stato ricoverato in codice rosso e si trova in gravi condizioni.

A indagare sull'accaduto, la polizia di Stato subito arrivata sul posto.

Sul posto la Croce Azzurra di Fegino e l'automedica Golf 2.