Accoltellato ai giardini, 45enne grave in ospedale

Intervento dei carabinieri, intorno alle ore 14 di sabato 13 aprile 2024, ai giardini Nilde Iotti tra via Bainsizza e via Bottini. Un uomo di 45 anni, con precedenti di polizia, è stato accoltellato ed è rimasto ferito in maniera grave. I militari dovrebbero aver trovato il coltello utilizzato dall'aggressore e si sono messi sulle tracce dell'aggressore, fuggito via.

Non è al momento chiara la dinamica e le motivazioni del gesto, l'uomo accoltellato, italiano, è stato soccorso dall'automedica Golf 3 e da un'ambulanza della Croce Verde Burlando, non ha mai perso conoscenza ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino.

