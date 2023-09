Accoltella un uomo alla gola a Firenze e scappa, arrestato a Genova

È stato rintracciato e arrestato a Genova un 36enne originario del Marocco accusato di tentato omicidio. L'uomo aveva colpito con un fendente alla gola un 28enne algerino a Firenze, nella zona del Poggetto, poi era scappato in direzione Liguria. Sulle sue tracce c'era la squadra mobile della questura di Firenze che l'ha fermato e portato in carcere.

La misura precautelare, come spiega FirenzeToday, è scattata dopo l'intervento delle volanti fiorentine per la segnalazione di un uomo ferito in strada, in via Bardelli.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'accoltellamento era avvenuto al culmine di una lite, la vittima era stata portata d’urgenza all’ospedale di Careggi e nel frattempo la Squadra Mobile aveva avviato un’indagine lampo che, dopo una serie di controlli e verifiche incrociate, ha portato a individuare il presunto autore del gesto nel capoluogo ligure.