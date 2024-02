Uomo accoltellato fuori dalla discoteca: prognosi di 20 giorni

Prima la lite dai toni molto accesi, poi le mani addosso e infine è spuntato il coltello.

I fatti risalgono a ieri notte fuori da una discoteca di Albaro, dove un 49enne italiano ha accoltellato un suo coetaneo rumeno procurandogli ferite giudicate guaribili in 20 giorni.

I due non si conoscevano prima dei fatti e la lite è nata per caso, per futili motivi, nel parcheggio. Il 49enne, pregiudicato, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

