Coppia massacrata in casa con una roncola: arrestato l'ex della figlia

Non avrebbe accettato la fine della relazione con la sua ex, il giovane di 25 anni arrestato e portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio in seguito all'accoltellamento di domenica sera a San Colombano Certenoli. Le vittime, aggredite violentemente al volto e al cranio con una roncola e ricoverate in ospedale in gravi condizioni, sono i genitori della sua ex fidanzata. La furia del malvivente non ha risparmiato neppure il cane di piccola taglia della coppia, ucciso sempre in quella circostanza.

I fatti erano successi a Celesia, alle spalle di Chiavari, in un appartamento di via Gotelli verso le 22,30: oggi, martedì 11 giugno, è stato fermato il presunto responsabile, un 25enne irreperibile dal momento dell'aggressione che avrebbe cercato nascondiglio in un bosco. È stato individuato nella notte tra lunedì e martedì dai carabinieri.

La procura ha appena disposto il fermo del sospettato che, secondo gravi indizi raccolti dalle forze dell'ordine, avrebbe accoltellato i genitori della sua ex, un uomo di 62 anni e una donna di 65.

Per aiutare le due vittime - ricoverate in ospedale in codice rosso - sono dovuti intervenire, oltre ai soccorsi sanitari, anche i vigili del fuoco a causa di una stretta scala a chiocciola che non consentiva lo spostamento dei due feriti sulle barelle. Alla fine, i due sono stati calati dalla finestra. Sul posto, a indagare per la dinamica, subito anche i carabinieri.