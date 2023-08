Lite tra coinquilini degenera, giovane accoltellato

Un giovane di 27 anni è finito in ospedale in codice giallo in seguito a un'aggressione. La violenza si è consumata nella serata di lunedì 28 agosto, più di preciso intorno alle 20.30, in via Stazione San Quirico a Pontedecimo.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 2 e un'ambulanza della Croce Verde di Pontedecimo. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino con una ferita alla schiena, pare dovuta a una coltellata.

Allertata anche la polizia di Stato, che sta cercando di rintracciare il presunto aggressore. Quest'ultimo, fuggito dopo la lite, sarebbe il coinquilino della vittima. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e avviato indagini per tentare di ricostruire la vicenda.