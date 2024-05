Accoltellamento in Valbisagno: aggressore 21enne arrestato per tentato omicidio

Un uomo riverso a terra all’interno di una tabaccheria con ferite da taglio al torace e al viso, e sangue ovunque: questa la scena che si sono trovati di fronte gli agenti della polizia di Stato intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una violenta lite con accoltellamento. È successo in via Piacenza, verso le 7,30 del mattino di mercoledì. L'episodio, raccontato da GenovaToday ieri, si è infine concluso con l'arresto di un 21enne per tentato omicidio.

Mentre il ferito è stato trasportato all'ospedale San Martino in codice rosso, la polizia ha indagato per capire cosa fosse successo: diversi testimoni hanno raccontato che il ferito, un 32enne, aveva litigato poco prima con un giovane di 21 anni, poi la lite è sfociata in rissa. I due a quel punto hanno iniziato a mettersi le mani addosso, uno con un casco e l’altro con un coltello a serramanico, il tutto in presenza di una ragazza - presumibilmente la fidanzata dell'aggressore - che avrebbe cercato di fermarli. Successivamente il più giovane, sempre con il coltello in mano, ha inseguito l’altro e lo ha colpito alla testa con calci e pugni, accoltellandolo poi al viso e al torace.

Dai testimoni sul posto, gli agenti hanno anche appreso che l’aggressore, dopo l’accoltellamento, si era allontanato rifugiandosi in casa della ragazza, poco lontano. Nell’appartamento sono stati effettivamente trovati i due giovani in evidente stato di agitazione, in particolare il 21enne che aveva entrambe le braccia bagnate come se le avesse appena lavate. All’interno i poliziotti hanno subito notato il lavandino del bagno con il rubinetto aperto e l'acqua che stava straripando. In più, sul cuscino del letto, c'era un coltello a serramanico che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita dai testimoni.

Gli agenti hanno infine portato la coppia in questura dove lui è stato arrestato per tentato omicidio e lei denunciata per favoreggiamento.