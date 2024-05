Accoltellamento in corso Sardegna: tre denunce per rissa. La ricostruzione

La polizia ha denunciato tre persone per rissa dopo l'accoltellamento avvenuto in corso Sardegna nella mattinata di giovedì 30 maggio 2024. Secondo quanto ricostruito dalle volanti intervenute sul posto ci sarebbe un debito all'origine della lite degenerata in violenza.

Tutto è iniziato all'interno di un appartamento con una discussione animata tra cinque persone. Alla richiesta di restituire una somma di denaro gli animi si sono scaldati: un 23enne è stato colpito con una coltellata, il giovane ha a sua volta cercato di difendersi utilizzando un coccio di bottiglia, poi il gruppo si è spostato in strada, due persone si sono dileguate mentre gli altri hanno continuato a litigare, due uomini (uno a torso nudo sanguinante e uno con una ferita a una mano) e una donna.

Alcuni passanti hanno notato la scena e hanno chiamato il numero di emergenza, sul posto è intervenuta la polizia che ha riportato la calma e ricostruito quanto successo, il 23enne ha riferito di essere stato aggredito dagli altri due. Le ambulanze hanno trasportato i due feriti in ospedale, poi sono scattate le denunce. Il coltello è stato ritrovato nella casa.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp