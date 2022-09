Coltellate nella notte: un ricoverato in codice rosso

Accoltellamento nella notte tra sabato 17 e domenica 18 settembre, nel centro storico.

È successo in vico del Serriglio, a pochi passi da piazza Caricamento, intorno alle 3,10 del mattino: accoltellato probabilmente al termine di una rissa, un uomo è stato ritrovato sanguinante, con ferite su corpo e viso. È stato soccorso dalla Croce Verde Genovese e dall'automedica del 118 e portato in ospedale al San Martino. Poco lontano, verso le 3,30 in piazza Banchi, un altro uomo è stato ritrovato con ferite meno gravi, sempre derivate da un'aggressione: è stato portato in ambulanza in codice giallo al Galliera.

Sul fatto indagano i carabinieri, anche per accertare collegamenti tra i due casi.