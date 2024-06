Accoltellamento in casa, due feriti in gravi condizioni

Aggressione con accoltellamento in casa nella serata di domenica a Celesia, frazione di San Colombano Certenoli, alle spalle di Chiavari. Verso le 22,30 in un appartamento di via Gotelli sono intervenuti i carabinieri, i mezzi del 118 e i vigili del fuoco.

Ancora da chiarire cos'è successo esattamente nell'alloggio, nel frattempo due sarebbero le persone trasportate in ospedale in gravi condizioni. I soccorsi non riuscivano a trasportarle a causa di una stretta scala a chiocciola nella palazzina, dunque sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno calato i feriti - un uomo di 62 anni e una donna di 65 - dalla finestra.

Sul posto, oltre ai carabinieri che indagano sul caso e ai vigili del fuoco, la Croce Verde di Carasco, la Croce Rossa di Cogorno e l'automedica Tango 2.