Coltellate nella notte: aggressioni sulla spiaggia di Voltri e a Sampierdarena

Due aggressioni hanno segnato la notte tra sabato e domenica, a Voltri e a Sampierdarena.

A Voltri un uomo di 36 anni, di origini tunisine, è stato colpito con diverse coltellate al torace mentre si trovata in spiaggia. Il 36enne è riuscito ad arrivare autonomamente sulla strada, in via Don Giovanni Verità, per poi accasciarsi a terra. Ai soccorsi - mezzi del 118 e polizia - ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di almeno quattro sconosciuti, presumibilmente stranieri, senza alcun motivo.

L'uomo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per lesioni al torace, e si trova in prognosi riservata.

Proprio a Sampierdarena il secondo accoltellamento: un 40enne è stato aggredito mentre camminava in via Molteni, con una coltellata che lo ha ferito al volto. Portato in ospedale in codice giallo. Anche su questo caso indaga la polizia.