Violenza nella notte, un accoltellamento e una rapina in centro storico

Genova è stata teatro di una serie di episodi violenti nelle ultime ore, con un accoltellamento in piazza Caricamento e una rapina ai danni di un giovane turista nel cuore della città. Ecco i dettagli degli eventi più significativi.

Accoltellamento in piazza Caricamento

Intorno alle 2.30 della scorsa notte, piazza Caricamento è stata scenario di un grave episodio di violenza. Un uomo di nazionalità egiziana è stato ferito all'addome da una coltellata. Il ferito è stato prontamente soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini e ricostruire la dinamica dell'aggressione.

Rapina ai danni di un Giovane Turista

Nelle prime ore della mattina, un giovane turista è stato rapinato del suo borsello in centro storico, precisamente nella zona Maddalena tra piazza Fossatello e via Lomellini. L'episodio, di particolare gravità, ha visto l'intervento congiunto dei carabinieri e della polizia locale. Le forze dell'ordine stanno lavorando per identificare i responsabili e garantire la sicurezza nella zona turistica.

Altri episodi di eiolenza

Piazza Galileo Ferraris: un'altra aggressione con un ferito trasportato all'ospedale Galliera. Le circostanze dell'aggressione sono ancora in fase di accertamento.

Via Giuditta Tavani: una diciottenne è stata aggredita in strada e successivamente trasportata al Villa Scassi. Anche in questo caso, le indagini sono in corso per capire i motivi e identificare i responsabili.

Via Tagliolini: la polizia è intervenuta per una lite nei pressi di una discoteca.

Piazzale Traghetti Iqbal Masih: un'aggressione è avvenuta in un locale notturno vicino al terminal traghetti, dove due uomini si sono scontrati dopo che uno di loro aveva tentato di strappare la catenina alla fidanzata dell'altro. Anche questo episodio è sotto indagine.