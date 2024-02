Striscia di Gaza: 60 persone in arrivo in Liguria, quattro bambini andranno al Gaslini

Lunedì 5 febbraio 2024 arriveranno al porto di La Spezia 60 persone provenienti dalla Striscia di Gaza, si trovano a bordo della nave 'Vulcano' della Marina Militare. Regione Liguria è nella cabina di regia per l'accoglienza insieme alla Prefettura della Spezia e agli organi di governo. Oltre al ricovero di alcuni bambini - 4 attesi all'ospedale Gaslini, mentre altri saranno trasferiti in altre regioni - si è reso necessario un piano di coordinamento di accoglienza per i nuclei familiari. Pertanto, Regione Liguria si è immediatamente attivata insieme all'ospedale Gaslini e a diversi enti del Terzo Settore nel trovare una soluzione di vitto e alloggio a chi non necessita di ricovero. Regione ha pertanto coinvolto Comunità di Sant'Egidio, Caritas, Arci e la Federazione delle Chiese evangeliche, per garantire un aiuto concreto alle famiglie. Altrettanto importante il contributo del Dipartimento della Protezione Civile, che si occuperà del trasporto di 5 persone dalla Liguria verso gli ospedali di Milano per le cure necessarie.

"I porti della Liguria sono sempre pronti a collaborare con il Governo. La crisi in Medioriente ci tocca da vicino, non solo da un punto di vista economico, ma anche e soprattutto umano - commentano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore a Sociale e Protezione Civile Giacomo Giampedrone -. Ci siamo immediatamente mossi per garantire assistenza e coordinamento tra gli interlocutori coinvolti nelle operazioni di sbarco. La collaborazione con il Terzo Settore, ma anche con la nostra Protezione Civile e la nostra sanità è molto importante. Riteniamo giusto che ognuno faccia la propria parte - aggiungono - il Governo fa bene a dividere il peso e gli sforzi in un Paese che deve essere solidale. Restiamo quindi a disposizione di Prefettura e autorità a cui spetta la gestione dell'operazione".

"Anche la macchina sanitaria - aggiunge l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola - è pronta ad accogliere i piccoli pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza attraverso le grandi competenze dell’Istituto Giannina Gaslini all’interno di una cornice di Protezione Civile già ampiamente rodata".