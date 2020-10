Mostra il dito medio a bambini e genitori all'uscita da scuola, finisce a botte

Si è presentato all'uscita di una scuola elementare a bordo di uno scooter, a velocità sostenuta. Ha arrestato la marcia con una brusca frenata e ha mostrato il dito medio di entrambe le mani ai genitori e ai bambini appena usciti dall'istituto.

È successo intorno alle 16.30 di mercoledì 14 ottobre 2020 in via Accinelli a Castelletto. Il comportamento del giovane ha provocato la reazione di un uomo, che gli si è avvicinato, ingaggiando una colluttazione.

Una donna si è frapposta tra i due per sedare gli animi e, in tutta risposta, ha ricevuto dal giovane un pugno al viso e un colpo al capo assestato con il casco. Sul posto è intervenuta la polizia. Il 18enne genovese è stato denunciato per lesioni aggravate.