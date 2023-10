Ex Ilva: rischio folgoramento, il rappresentante per la sicurezza scrive al prefetto

Non si allenta la tensione nello stabilimento di Acciaierie d'Italia di Cornigliano in vista della manifestazione, in programma venerdì 20 ottobre a Roma. Martedì 17 ottobre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) ha inviato una lettera alla prefettura, alla Asl e altri in merito alla sicurezza.

"Ci risulta - si legge nella lettera -, che la galleria 25 ha problemi di allagamento, in quanto circa da agosto 2023 ha una pompa di rilancio su due fuori uso. In almeno un punto il pianale contenente i cavi in tensione (presumibilmente della media tensione), che attraversano la galleria, risulta ammalorato, tanto che alcuni di essi scendono fino a poche decine di centimetri da terra e quindi, in certi momenti, vengono coperti dall'acqua".

"In tale ambiente di lavoro - conclude l'Rls -, gli addetti preposti a intervenire in quelle condizioni vengono a nostro avviso esposti al rischio scivolamento e folgoramento. Per ciò che ci risulta non esistono vie di fuga in caso di infortunio, malori o emergenze. Chiediamo quindi al datore di lavoro se sia stata fatta la necessaria valutazione del rischio e se sia stato predisposto un piano di emergenza per il suddetto ambiente".