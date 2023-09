Ex Ilva: lunedì l'assemblea dei lavoratori, non si esclude la manifestazione

Dopo l'incontro del 27 settembre tra le organizzazioni sindacali, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con tre ministri la situazione di Acciaierie d'Italia (ex Ilva) "rimane ancora più confusa" e sale la tensione anche a Cornigliano: a renderlo noto, la Rsu Adi Genova che annuncia un'assemblea di tutti i lavoratori lunedì 2 ottobre alle 7 fuori dalla portineria dello stabilimento. Quasi scontata una successiva azione di protesta.

"Chi si aspettava un momento di chiarimento sui futuri assetti della società probabilmente è rimasto deluso - continua la Rsu -. A noi non interessa parteggiare per una parte o per l'altra della società ma quello che registriamo è un totale immobilismo sul piano degli investimenti e della produzione. Questo genera un aumento dell'utilizzo della cassa integrazione che non è più sopportabile e genera, come segnalato ad Asl e Prefettura rischi elevati per la sicurezza".

Una situazione che dura ormai dal 2020 e l'esito della riunione a Palazzo Chigi non è piaciuto ai sindacati: "Che di fatto si annunci che dopo 4 anni sarà verificato il 'Dossier Acciaierie d’Italia' ci pare grottesco. Il tempo è scaduto: servono capitali, la società deve mettere mano al portafoglio subito per aggiustare le gru, le linee di produzione e acquistare materie prime qua a Genova".

A Taranto, invece, dove il ciclo primario è fondamentale come in tutti i siti siderurgici, la richiesta dei sindacati è che riparta la produzione: "Il tempo delle parole è finito. Oggi Taranto è in sciopero, prossimamente si riunirà il Coordinamento Nazionale dei Delegati di tutti gli stabilimenti".

A Genova rimane l'appuntamento di lunedì alle 7 con tutti i lavoratori fuori dalla portineria per discutere in assemblea del loro futuro.