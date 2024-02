Al mercatino borse e cinture con pelli di animali in via di estinzione: sequestrate decine di capi

Erano esposti in bella vista tra i banchi di un mercatino di antiquariato, i capi che sono stati sequestrati dai carabinieri Cites di Genova perché realizzati con pelli di animali in via di estinzione e protetti dalla convenzione di Washington.

Si trattava di borse, cinture e portafogli vintage di varie forme, misure, colorazioni e manifatture, per un totale di 27 accessori in pelle di coccodrillo, pitone e varano. Alcuni di questi oggetti portano il marchio di celebri firme della moda italiana.

I militari hanno notato la merce in vendita e hanno chiesto di poter vedere i documenti, verificando l'assenza della documentazione necessaria secondo il regolamento 338/97 del Consiglio Europeo. Dunque gli oggetti sono stati sequestrati e il venditore è stato denunciato per detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di esemplari protetti dalla Cites senza essere in possesso della prescritta documentazione.

Il procedimento versa tuttora nella fase delle indagini preliminari e, in attesa del giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza.

L'operazione si inserisce nei controlli predisposti dai carabinieri Cites di Roma a tutela delle specie protette dalla convenzione di Washington in Italia. In questo contesto, il nucleo carabinieri Cites di Genova nel corso del 2023 si è occupato di 55 reati, ha effettuato 47 sequestri penali e 265 accertamenti amministrativi, principalmente sull'allevamento di esemplari protetti dalla convenzione e sulla tutela degli animali di affezione che hanno portato alla notifica di 82 sanzioni amministrative, per un importo di quasi 120mila euro.