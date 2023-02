Accessibilità impianti sportivi, entro l'anno interventi sul Palamaragliano e sul Lago Figoi

Sport e accessibilità: entro l'anno verranno effettuati interventi sulla palestra di via Cagliari, sulla bocciofila di corso Montegrappa, sul Palamaragliano e sull’impianto sportivo di Lago Figoi. Non solo: il Comune, con il Facility manager, in questi mesi ha effettuato 27 sopralluoghi in altrettanti impianti candidati a ospitare eventi per "Genova2024 - Capitale dello sport". Obiettivo, realizzare schede inerenti agli interventi da realizzare.

Se ne è parlato in consiglio comunale martedì pomeriggio, con un'interrogazione di Angiolo Veroli (Vince Genova) che ha interrogato la giunta sull’accessibilità degli impianti sportivi genovesi e sul monitoraggio della situazione delle barriere architettoniche per il loro abbattimento.

A rispondere fornendo dettagli, l’assessore allo Sport e agli Impianti sportivi Alessandra Bianch: "Le politiche sull’accessibilità – ha detto – sono competenza del Facility manager e per l’impiantistica sportiva abbiamo i fondi e gli interventi del Pnrr che riguarderanno la realizzazione di opere che contemplino l’accessibilità; ci sono anche gli interventi del fondo strategico regionale e le riqualificazioni massive dell’impiantistica sportiva per realizzare in concreto l’accessibilità e l’inclusività. Genova sarà la capitale dello sport, non solo per gli eventi, ma a 360° come promozione dell’attività sportiva per tutti".