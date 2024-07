Bloccato l'accesso al porto di Pra', traffico in tilt

Un guasto al sistema informatico del terminal Psa ha bloccato l'accesso al porto di Pra', con forti ripercussioni su viabilità ordinaria e autostrade. Lunghe file di tir si sono formate sia in A10 che in A26.

I disagi sulle strade si vanno a sommare a quelli per chi si sposta in treno, dovuti in questo caso al decesso di un uomo, sempre a Pra'.

Tra le ipotesi circolate per spiegare il blocco del porto di Pra', anche quella dell'attacco hacker, come accaduto nell'agosto dello scorso anno, ma finora non sono emerse conferme in tal senso.

Quello che è certo è che se la situazione non verrà risolta presto, nell'arco della giornata, con l'aumento del traffico, i disagi sono destinati a crescere.