Ordinanza anti alcol: al via i servizi di prevenzione e controllo, quando e dove

Partono sabato i servizi di sensibilizzazione, prevenzione e controllo, a contrasto dell’abuso di alcol e rispetto delle limitazioni adottate sul territorio comunale, a cura dell’Associazione nazionale carabinieri e dell’Associazione poliziotti italiani, a supporto della polizia locale.

Luoghi, orari e giorni dei servizi dei volontari

Il Comune rende noto che i servizi dei volontari riguarderanno: la spiaggia di Voltri (nel weekend dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 21.30), via Buranello e piazza Vittorio Veneto, via Cantore/Giardini Braille (tutti i giorni esclusi i weekend dalle 16 alle 20), capolinea bus per San Carlo Cese (nel weekend dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19).

I presidi si aggiungono al servizio, già in atto da alcuni mesi in piazza Matteotti, di prevenzione al consumo di droghe e alcol prima di mettersi alla guida con test volontari nel gazebo della polizia locale: da questo fine settimana il camper della polizia locale sarà in corso Italia, dove è maggiore la movida nel periodo estivo.

Gambino: "Non solo controllo ma anche prevenzione"

"Il servizio va a implementare sul territorio le zone oggetto di particolare attenzione dove, con maggiore frequenza e soprattutto in certe fasce orarie, si verificano episodi di risse o schiamazzi collegati all’abuso di alcol e altri reati che minano la tranquillità dei residenti e di chi vorrebbe fruire degli spazi aperti in sicurezza – spiega l’assessore alla Sicurezza e Volontariato Sergio Gambino – come annunciato anche nell’ordinanza, l’obiettivo della nostra amministrazione è sensibilizzare la popolazione, in particolare i giovani, al bere responsabile e a diffondere buone pratiche per scoraggiare gli eccessi. L’attività dei volontari, che affiancheranno la polizia locale e che ringrazio per aver messo a disposizione le proprie competenze, servirà da supporto quindi non solo per il controllo ma anche per prevenire comportamenti negativi".