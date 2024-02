Caos abbonamenti Amt-Trenitalia, fumata nera: la soluzione tra un mese, affidata all'Università

Si vede una luce in fondo al tunnel del "caos" degli abbonamenti Amt-Trenitalia, ma per una soluzione definitiva bisognerà attendere almeno ancora un mese, il tempo stimato per ottenere un parere dall'Università di Genova chiamata ad arbitrare la questione. Nel frattempo gli over 70 potranno prendere gratis i mezzi Amt ma non il treno (gli studenti under 14 invece potranno contare sulla promozione di Regione e Trenitalia che prevede l'abbonamento gratuito).

Riavvolgendo il nastro, la gratuità dei treni sulla rete urbana per gli over 70 era stata annunciata da Amt, ma poi era stata bruscamente smentita nei giorni scorsi da Trenitalia (che chiede anche gli arretrati sul biglietto integrato). Mercoledì la riunione per fare chiarezza, con i rappresentanti di Città metropolitana, Comune di Genova, Amt e Trenitalia.

Il tavolo ha iniziato a lavorare, ma per sciogliere il nodo servirà almeno ancora un mese: "Soluzione trovata - annuncia l'assessore alla Mobilità Matteo Campora - con questo incontro tecnico tra Trenitalia e Amt che ha visto anche l'intermediazione degli enti. Il tavolo tecnico prosegue, le parti daranno un incarico all'Università di Genova che in un mese riconsegnerà una relazione che servirà a individuare come risolvere la questione del pregresso". A essere chiamato in causa, nello specifico, come già ipotizzato (ma ora è ufficiale) è il Cieli, centro per i trasporti e la logistica dell'Università. La soluzione dunque, in realtà, non pare esattamente dietro l'angolo: ci vorrà un mese per il parere dell'Università e poi bisognerà mettere comunque tutti d'accordo.

Amt e Trenitalia infatti non hanno ancora trovato un accordo per quanto riguarda i pregressi e su come affrontare la questione degli over 70. La fumata insomma è nera, e bisognerà attendere il responso dell'Università: "In un mese sarà concluso questo tavolo tecnico - annuncia Campora - e quindi tra un mese verranno risolte queste questioni. Al termine di questo mese l'obiettivo del Comune è di fare in modo che gli over 70 possano viaggiare anche sui treni, ma in questo mese l'Università dovrà individuare le modalità".

L'obiettivo è convincere i cittadini a usare il trasporto pubblico: "Vogliamo che le aziende possano proseguire con un dialogo - concude Campora - ma soprattutto che si faccia chiarezza nei confronti degli utenti, definendo il futuro del trasporto pubblico locale. Questa manovra è rivoluzionaria e in questo anno dovremo verificare il numero di passeggeri e quanti cittadini faranno più abbonamenti: i dati sono già molto positivi".