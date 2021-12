Brucia palazzina vicino all’autostrada, chiusa l’A7

A7 chiusa per un incendio scoppiato intorno alle 23 in una baracca adiacente a una palazzina

Per consentire le operazione di soccorso, il tratto autostradale tra il bivio per la A10 e quello per la A12 verso Milano è stato chiuso al traffico: che entra sulla A7 verso Milano viene deviato sulla A10, dove potrà uscire ad Aeroporto e rientrare a Bolzaneto, attraverso la viabilità esterna.

L' incendio è stato spento intorno alle 23.45 ma tutti i mezzi di soccorso si trovano ancora sul posto.