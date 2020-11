Polstrada soccorre automobilista in panne, nel bagagliaio manganello e machete

Portare aiuto agli automobilisti in panne è uno dei principali compiti della polizia stradale lungo le strade ed autostrade. Questo hanno fatto i due agenti di Sampierdarena, che l'altro pomeriggio pattugliavano l'autostrada A7 tra Genova e Serravalle.

Proprio nel tratto cittadino, tra i caselli di Bolzaneto e Genova Ovest, irto di curve e avaro di spazi di emergenza, è stata notata in una piazzola di sosta una Nissan Almera con targa spagnola e le quattro frecce accese. Gli agenti hanno deciso di fermarsi e chiedere di cosa il conducente, un 46enne residente nell'entroterra genovese, potesse avere bisogno.

L'intervento di norma prevede anche un controllo in banca dati per verificare chi si ha di fronte, e la radio di bordo ha restituito dei precedenti per lesioni e atti osceni. Nel mentre dal bagagliaio della vettura, quella in panne, sono saltati fuori un manganello di legno massiccio e soprattutto un pericoloso machete ben affilato, lungo mezzo metro.

Il porto di questi oggetti, non giustificato, è vietato ed è così che l'epilogo del soccorso pomeridiano è avvenuto tra le mura della sottosezione polizia stradale di Sampierdarena dove questi oggetti sono stati sequestrati. Più tardi il 46enne, denunciato per il fatto, ha ripreso il suo cammino a bordo di un carro attrezzi.