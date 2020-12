Autostrade, auto in fiamme sulla A7. Attesa ancora neve

La settimana inizia all’insegna dei disagi sul fronte viabilità, in particolare in autostrada, dove intorno alle 8 un’auto ha preso fuoco sulla A7, all'altezza del bivio per Ventimiglia che precede il ponte San Giorgio.

L’auto ha preso fuoco a causa di un guasto meccanico. Il conducente è riuscito a uscire incolume, ma il mezzo è rimasto bloccato in strada causando una lunga coda che, poco dopo le 9, era di circa 2 km. Sul posto vigili del fuoco e polizia Stradale.

Per la giornata di oggi è inoltre prevista nuovamente neve sia sulla A7, nel tratto Bolzaneto-Serravalle già interessato dalle nevicate negli ultimi giorni, sia sulla A26, tra Genova e la Diramazione Predosa-Bettole. Alle 9.30 le strade erano comunque tutte percorribili.